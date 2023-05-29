AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş mazbatasını aldı

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SİNOP (AA) - Sinop'ta AK Parti'den milletvekili seçilen Nazım Maviş, mazbatasını aldı.

Maviş, beraberinde AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun, bazı ilçe belediye başkanları ve partililerle Sinop Adliyesine geldi.

Burada İl Seçim Kurulu Başkanı İbrahim Hatipoğlu’ndan mazbatasını alan Maviş, adliye önünde gazetecilere, açıklamada bulundu.

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kararlı yürüyüşüne devam ettiğini vurgulayan Maviş, Sinop'un da bu yürüyüşte liderinin bir kez daha yanında yer aldığını söyledi.

Tüm Sinop halkına kendilerine verdikleri destekten ötürü teşekkür eden Maviş, şöyle konuştu:

"Biz bugüne kadar Sinop'a yaptığımız hizmetleri katlayarak sürdüreceğiz. Durmak yok diyoruz, yola devam diyoruz. Birinci dönemimizi çıraklık, ikinci dönemimizi kalfalık, üçüncü dönemimizi de ustalık olarak inşallah milletimiz değerlendirecektir. Bu dönemde de en güzel hizmetleri Sinoplular ile buluşturacağız. Yılmadan, yorulmadan büyük Türkiye, büyük Sinop için yürüyüşümüze devam edeceğiz."

Milletvekili Maviş, adliye çıkışında vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.​​​​​​​

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