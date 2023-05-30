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Ayancık'ta Osmanlı dönemime ait mezarlar incelendi

AA

Sinop'un Ayancık ilçesinde Osmanlı dönemime ait mezarlar incelendi.

Ayancık'ta Osmanlı dönemime ait mezarlar incelendi

SİNOP (AA) - Sinop'un Ayancık ilçesinde Osmanlı dönemime ait mezarlar incelendi.

Ayancık Kaymakamlığınca yürütülen çalışma kapsamında ilçede 10 köyde yer alan Osmanlı dönemine ait mezarlar üzerinde araştırma yapıldı.

Çalışmayı yürüten Kaymakamlık Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Emrah Karadağ, AA muhabirine, Ayancık'ta Osmanlı dönemine ait 152 mezar taşı bulunduğunu söyledi.

Karadağ, Ayancık ilçe merkezi başta olmak üzere, Tarakçı, Bahçeli, Dedeağaç, Ünlüce, Ortalık, Kaldırayak, Bakırlızaviye, Gürsökü, Kütük ve Çaylıoğlu köylerinde çalışma yürüttüklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Ayancık'ta 10 köyde çalışma yaptık. Bu köylerle birlikte 53 erkek, 37 kadın mezarları ile 4 kimliği belirsiz mezara ait 152 mezar başucu ve ayakucu şahideleri incelenmiştir. Bu çalışmanın temel amacı, bir tür tapu senedi hükmündeki mezar taşlarını incelemek suretiyle, bölgenin sanatsal yönünün ve kültürel derinliğinin ortaya çıkarılmasına katkı sağlamaktır. Araştırmada tespit edilen mezar taşlarının kitabeleri, yazı şekilleri, süslemelerde kullanılan motifler ve formları detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Çalışmada mezar taşlarına ait kimlik bilgileri, bulundukları yer, formları, tarihleri, resimleri, çizimleri ve kompozisyonları katalog kısmında kronolojik olarak detaylı bir şekilde değerlendirilmiştir. Bu sayede Osmanlı mezar taşı sanatının 21. yüzyıla kadar geçirmiş olduğu değişim görülmüştür."

Mezar taşlarının yok olma tehlikesi bulunduğunu aktaran Karadağ, "Sonuç olarak göz önünde bulunmayan mezarlıklardaki korumasız mezar taşları yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Ayancık ve çevresindeki Osmanlı dönemi mezar taşları bölgenin kültürel zenginlikleri arasındadır. Dolayısıyla bunların her türlü doğal ve yapay tehlikelere karşı korunması gerekmektedir." diye konuştu.


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