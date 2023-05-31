Ayancık'ta Bilim Şenliği düzenlendi

SİNOP (AA) – Sinop’un Ayancık ilçesinde Bilim Şenliği düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Minik Mucitler projesi kapsamında Ayancık Avukat Hasan Hüsnü Kılıç İlköğretim Okulu bahçesinde düzenlenen Bilim Şenliğinde konuşan Kaymakam Recep Hasar, bu tür projelerin çocukların gelişimi açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Projenin hayata geçmesinde katkıları olanlara teşekkür eden Hasar, "Bir yılın emeği olan, öğrencilerimizin hayal dünyasını yansıtan, öğrencilerin anne baba ve öğretmenleriyle hazırlamış oldukları kendi buluşlarını görmek memnuniyet verici. Onların bu güçleriyle biz de geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın eğitim ve öğretiminin emin ellerde olduğunu hissedeceğiz." diye konuştu.

Hasar’ın konuşmasının ardından katılımcılar şenliği gezerek, projeler hakkında bilgi aldı.

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