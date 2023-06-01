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Ayancık'ta engelli vatandaş, işaret diliyle çocuklara Kur'an okudu

AA

Ayancık'ta engelli vatandaş, işaret diliyle çocuklara Kur'an okudu

​​​​​​​SİNOP (AA) - Sinop'un Ayancık ilçesinde engelli bir vatandaş işaret diliyle çocuklara Kur'an-ı Kerim okudu.

İlçe Müftülüğünce açılan 7-10 yaş grubu Kur'an Kursu'nu ziyaret eden işitme engelli Saide Kaya, burada işaret diliyle çocuklara Kur'an-ı Kerim okudu.

İlçe Müftüsü Ömer Faruk Kıvrak, AA muhabirine, Saide Kaya’nın işaret diliyle Kur'an-ı Kerim okumayı 6 yıl önce müftülüklerinde açılan kursta öğrendiğini söyledi.

Kaya’yı çocuklarla bir araya getirerek, onlara örnek olmasını istediklerini vurgulayan Kıvrak, “Engelli vatandaşımız işaret diliyle Kur’an okumayı Müftülüğümüz vaizinden 6 yıl önce öğrendi. Kendisi gerçekleştirilen yarışmalarda bölge birinciliği elde etti. Bugün de 7-10 yaş Kur’an Kursu öğrencilerimize işaret diliyle Kur'an okudu." dedi.

Kıvrak, etkinlikte, Kaya'ya Kur'an-ı Kerim de hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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