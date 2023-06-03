Sinop'tan kısa kısa

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİNOP (AA) - Gerze'de, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için konser düzenlendi.

Gerze Belediyesi Konservatuvarınca Belediye Kültür Merkezinde depremzedeler yararına konser verildi.

Konsere katılan Kaymakam Tekin Dundar, koro sanatçılarına duyarlılıkları dolayısıyla çiçek sundu.





- Gerze Belediyesi Destek Hizmetleri yaz hazırlıklarına başladı

Gerze Belediyesi Destek Hizmetleri ekiplerince Hurmadibi sahilinde çalışma başlatıldı.

Belediye Başkanı Cevat Şensoy, Gerze'yi yaz aylarına hazırlamak adına çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Gerek üstyapı gerekse sahil düzenlemeleri olsun, bir çok alanda detaylı çalışmalar sağlıyoruz. İlçemizin birkaç adım ileriye gitmesi için gece gündüz çalışan personelime teşekkür ediyorum." dedi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.