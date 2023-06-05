Sinop'ta sağanak nedeniyle mahsur kalan evcil hayvanlar vinç yardımıyla kurtarıldı

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SİNOP (AA) - Sinop'ta etkili olan sağanak nedeniyle bir çilek üretim tesisinde mahsur kalan evcil hayvanlar vinç yardımıyla kurtarıldı.

Kentte etkili olan şiddetli yağışta merkeze bağlı Mertoğlu köyündeki bir çilek üretim tesisini su bastı.

Yanından geçen deredeki su seviyesinin yükselmesi sebebiyle tesisteki üç köpek ile bir kedi ve iki yavrusu mahsur kaldı.

Görevliler vinç yardımıyla tesise girerek, evcil hayvanları bulundukları yerden alıp güvenli bölgeye taşıdı.

Tesis görevlisi Suat Gümeç, AA muhabirine, sabah saatlerinde tesise geldiklerinde su baskını ile karşılaştıklarını söyledi.

Tesise giremedikleri için akıllarının hayvanlarında kaldığını belirten Gümeç, "O an ilk aklımıza gelen evcil hayvanlarımız oldu. Yedi evcil hayvanımızdan bir tanesini bulamadık. Diğerlerini vinç yardımıyla kurtarmayı başardık." diye konuştu.

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