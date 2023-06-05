Sinop'ta sağanak nedeniyle sera ve tarım arazilerini su bastı

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SİNOP (AA) - Sinop'ta etkili olan sağanağın ardından bazı sera ve tarım arazileri su altında kaldı.

Kentte etkisini sürdüren şiddetli yağış nedeniyle Erfelek ilçesi havzasında bulunan tarım arazilerinde su taşkınları yaşandı.

Taşkın nedeniyle bir çilek serası ile çeltik tarlaları su altında kaldı.

Seradaki bir otomobil ile diğer cihazlarda büyük çapta hasar oluştu.

Aynı bölgedeki çeltik tarlalarında da bir metreye yakın su birikintileri oluştu.

Bölgeden geçen derenin de debisi yağış sebebiyle yükseldi.

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