Sinop’ta sağanak nedeniyle iki ilçede eğitime ara verildi

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SİNOP (AA) - Sinop’ta sağanak ve olumsuz hava koşulları nedeniyle iki ilçede eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelindeki olumuz hava koşularının devam ettiği belirtildi.

Alınan tedbirler kapsamında Türkeli ve Erfelek ilçelerinde eğitime ara verildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Türkeli ilçemizde, 6-7 Haziran tarihlerinde tüm resmi ve özel okullarda, özel eğitim kurumlarında, halk eğitim merkezi kurslarında eğitime iki gün ara verilmiştir. Yine aynı ilçede taşımalı eğitime ise 6-9 Haziran tarihleri arasında eğitime ara verilmiş olup, Erfelek ilçesinde ise yarın taşımalı eğitime bir gün ara verilmiştir.”

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