Ayancık’ta sağanak nedeniyle eğitime yarın ara verildi

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SİNOP (AA) - Sinop’un Ayancık ilçesinde, sağanak ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelindeki olumsuz hava koşullarının devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, Ayancık ilçesinde 6 Haziran Salı günü tüm resmi ve özel okullar ile halk eğitim merkezi kurslarında eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.

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