Sinop'un Boyabat ilçesinde su taşkını çeltik tarlalarına zarar verdi

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SİNOP (AA) - Sinop'ta etkili olan sağanak nedeniyle oluşan su taşkını, Boyabat ilçesindeki çeltik tarlalarını su altında bıraktı.



Bölgede etkili olan sağanağın ardından Boyabat'tan geçen Gökırmak Irmağı'nın su seviyesi yükseldi. Su taşkınının meydana geldiği bölgedeki çeltik tarlaları zarar gördü.



Kaymakam Enver Yılmaz ve beraberindekiler, taşkınların yaşandığı bölgede incelemede bulunarak, çiftçilere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Çeltik üreticisi Kadir Kökçü, selin arazilere taşmasının ırmak yatağının daraltılmasından kaynaklandığını ifade ederek, "Maalesef sel, ilçemizin ırmak girişindeki ilk köy olan Koçak köyünden son köy olan Mahmutlu köyüne kadar en az 15 köyde çeltik arazileri ve sebze ekili tarlaları su altında bıraktı. Devletimizin bize el uzatmasını bekliyoruz." dedi.





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