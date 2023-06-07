Boyabat'ta Uçurtma Şenliği düzenlendi

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SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde Uçurtma Şenliği düzenlendi.

Dumlupınar İlkokulu tarafından Daylı Stadı'nda gerçekleştirilen şenlikte, 43 öğrenci dereceye girebilmek için mücadele etti.

Şenlikte dereceye giren öğrencilere para ödülü verilirken, diğer öğrencileri de çekilişle hediyeler takdim edildi.

Şenlik, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.





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