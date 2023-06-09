Sinop'ta kasten öldürmeye teşebbüs suçuna karıştığı iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde bir kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs suçuna karıştığı iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı.
İlçe merkezinde Ömürcan E. ile A.K, M.K, H.K. ve İ.M. arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda darbedilen Ömürcan E, ağır yaralandı.
Ömürcan E, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaya karışan A.K, M.K, H.K. ve İ.M. emniyet güçlerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezaevine gönderildi.