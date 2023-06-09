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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop'ta su taşkınlarından etkilenen bölgelerde çalışmalar sürdü

AA

Sinop'ta su taşkınlarından etkilenen bölgelerde çalışmalar sürdü

SİNOP (AA) - Sinop'ta sağanak sonrası meydana gelen su taşkınlarında zarar gören yol ve köprülerin onarımı için çalışmalar devam etti.

Kent merkezi ile Ayancık, Türkeli ve Erfelek ilçelerinde etkili olan sağanağın ardından Devlet Su İşleri, İl Özel İdaresi ve belediye ekiplerinin yol, köprü ve menfez onarım çalışmaları sürdü.

Ayancık ve Türkeli ilçelerinde İl Özel İdaresi ekipleri hasar gören köy yollarında onarım çalışmaları yaparken, Devlet Su İşleri ekipleri de dere ve ırmak yataklarında temizlik gerçekleştirdi.

Sinop Belediyesi ekipleri de kent merkezinde taşkın sebebiyle zarar gören yollarda iyileştirme çalışması yürüttü.

Bu arada Sinop Valiliğinden alınan bilgiye göre, kent genelinde heyelanlar sonucu ulaşıma kapanan tüm yollar tekrar ulaşıma açıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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