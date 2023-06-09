Saraydüzü'nde deprem bölgesinde görev yapan kamu çalışanlarına teşekkür belgesi verildi

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SİNOP (AA) - Sinop'un Saraydüzü ilçesinde, deprem bölgesinde görev yapan kamu kurumu çalışanlarına teşekkür belgesi verildi.

Kaymakam Tugay Kalkanlı, deprem bölgesinde görev yapan kamu kurumu çalışanları ile kaymakamlık binasında bir araya geldi.

Bölgeye giderek çalışmalarda bulunan personele teşekkür eden Kalkanlı, millet devlet iş birliğiyle depremin yaralarını sarmaya devam ettiklerini söyledi.

Kamu çalışanlarının da bu süreçte özveriyle görev yaptığını vurgulayan Kalkanlı, emekleri için çalışanlara teşekkür etti.

Kalkanlı, konuşmasının ardından kamu çalışanlarına başarı ve teşekkür belgesi takdim etti.





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