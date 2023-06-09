Ayancık'ta Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği düzenlendi

Ünlü şef Somer Sivrioğlu için 22.5 yıla kadar hapis istendi!

'Biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİNOP (AA) - Sinop'un Ayancık ilçesinde ilkokul öğrencileri için "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında 147 öğrenci yakan top, halat çekme, labut devirme ve beceri koordinasyon oyunlarında yarıştı.

Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunların yaşatılması amacıyla gerçekleştirilen şenlikte dereceye giren öğrencilere Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Fatma Demir ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasemin Akkoç tarafından belge verildi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.