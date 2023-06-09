Sinop'ta su kanalına düşen otomobilde bulunan bir kişi yaralandı

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SİNOP (AA) - Sinop'un Ayancık ilçesinde su kanalına düşen otomobildeki yolcu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ö.Ü'nün kullandığı otomobil, Ayancık köyü mevkisinde su kanalına düştü.

Kazada sürücü kurtulurken araçta bulunan E.Ü. ise yaralandı. Yaralı yolcu ilk müdahalenin ardından Ayancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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