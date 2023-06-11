Panama bandıralı kruvaziyer "Astoria Grande" 495 yolcusuyla Sinop'a geldi

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SİNOP (AA) - Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden Panama bandıralı kruvaziyer "Astoria Grande" 495 yolcusuyla Sinop Limanı'na demirledi.

Kente bu yıl 2. kez gelen kruvaziyerin yolcularını, İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Süren ile turizm acentelerinin görevlileri karşıladı.

Süren, burada yolculara çiçek takdim ederek, kent hakkında bilgi verdi.

Halk oyunları ekibinin sunduğu gösterinin ardından ziyaretçiler, kendilerini bekleyen tur otobüsleriyle kentteki tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrıldı.

Astoria Grande'nin Sinop'un ardından İzmir'e hareket edeceği öğrenildi. ​​​​​​​

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