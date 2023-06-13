Sinop'ta komandolar kan bağışında bulundu

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SİNOP (AA) - Sinop'ta Jandarma Teşkilatı'nın 184'üncü kuruluş yıl dönümü dolasıyla komandalar kan bağışında bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı personeli ve komandolar Türk Kızılay Sinop Kalma Alma Birimi’nde Jandarma Teşkilatı’nın 184.’üncü kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında kan bağışı yaptı.

"Vatan için can, millet için kan" sloganıyla yapılan bağışla, toplumda kan bağışı konusunda farkındalık oluşturulması amaçlandı.

Bu arada Türk Kızılay Sinop Şubesi tarafından kentin Gazi Caddesi sahilinde stant açılarak vatandaşlara kan bağışı yapmaları çağrısında bulunuldu. ​​​​​​​

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