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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ayancık’ta öğrenciler yazar Tosyalı ile buluştu

AA

Ayancık’ta öğrenciler yazar Tosyalı ile buluştu

SİNOP (AA) – Sinop'un Ayancık ilçesinde "Satır Aralarına Yolculuk Projesi" kapsamında yazar Filiz Tosyalı, öğrencilerle bir araya geldi.

Yunus Emre Ortaokulu tarafından yürütülen proje çerçevesinde yazar Tosyalı, okul salonunda gerçekleştirilen etkinlikte tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.

Tosyalı, burada yaptığı konuşmada, yazmaktan asla vazgeçmemelerini istedi.

İnsanın kendisine ait cümleler oluşturmasının çok önemli olduğunu anlatan Tosyalı, şöyle konuştu:

"Yazma sürecinde zorluklar olduğu gibi doğanın yaratıcılık üzerindeki etkisi de oldukça fazladır. Çocukların hayal güçleri keşifler için oldukça önemlidir. Hobi edinmek insan yaşamını zenginleştirir ve kişiliğimizi geliştirmede etkili olur. Yazmak için çok okumak gerekir. Asla pes etmeden yazmaya devam emelisiniz. Kendinize ait cümleler oluşturmanız gerekiyor."


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