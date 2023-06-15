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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erfelek'te belediye tarafından bilgilendirme toplantısı düzenlendi

AA

Erfelek'te belediye tarafından bilgilendirme toplantısı düzenlendi

SİNOP (AA) - Sinop'un Erfelek ilçesinde belediye tarafından vatandaşlara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Erfelek Belediyesi Sinema ve Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Belediye Başkanı Mehmet Uzun, vatandaşlara en iyi hizmeti vermek için çalıştıklarını söyledi.

Her zaman vatandaşa hesap verebilen bir yönetim anlayışını benimsediklerini dile getiren Uzun, "Amacımız görev süresince yaptıklarımızı anlatmak, hesabını vermek, vatandaşlarımızın istek, sıkıntı, öneri ve şikayetlerini dinlemek. Belediye olarak en iyi hizmeti sunmaya gayret gösteriyoruz. Tüm istekler göz önüne alınarak çözümü gerçekleşmesi için elimizden ne gelirse yapmaya çalışacağız. Erfelek sorunları çözülmüş, pırıl pırıl yaşanacak bir ilçe olacak. ifadelerini kullandı.

Uzun, konuşmasının ardından vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.


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