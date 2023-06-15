Boyabat’ta ilçenin tanıtımı için çekilen belgeselin gösterimi yapıldı

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SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan "Benim Şehrim Boyabat" adlı belgeselin gösterimi yapıldı.

Şehit Ersoy Gürsü Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerince hazırlanan ve ilçenin tarihi ve kültürel yapısının anlatıldığı belgeselin gösterimi 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi Salonu’nda gerçekleştirildi.

Okul Müdürü Numan Karamustafaoğlu, burada yaptığı konuşmada, böyle bir projeye imza atmaktan gurur duyduklarını söyledi.

Emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür eden Karamustafaoğlu, şöyle konuştu:

"Günümüzde özellikle bilişim araçlarının hayatımızda fazlaca yer almasıyla tarihsel olarak nesillerden nesillere aktarılan değerlerin yok olabildiğini gördük. Biliyoruz ki toplumlar kendi değerlerine, örf ve adetlerine sahip çıktıkları sürece kendi öz varlıklarını devam ettirebilirler. Bu şekilde geçmiş ile yaşadıkları zaman arasında köprü kurabilirler. İlçede daha önce yapılmamış bir proje yapmak istedik. Tanıtımı internet platformunda da paylaşılacak formatta yaptık daha geniş kitlelere ulaşarak ilçe tanıtımına katkı sağlamayı hedefledik. Bu belgeselde Boyabat’ın tarihini, kültürünü, coğrafyasını, sanat tarihini ve ilçedeki manevi unsurlarını bulabilirsiniz."

Gösterime katılan Kaymakam Enver Yılmaz da öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek, başarılar diledi.

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