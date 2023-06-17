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Sinop'ta 10,5 milyon avroluk yatırımla balık işleme ve paketleme tesisi kuruldu

AA

Sinop'ta 10,5 milyon avroluk yatırımla balık işleme ve paketleme tesisi kuruldu

SİNOP (AA) - GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - Türkiye'nin önemli balıkçılık kentlerinden Sinop'ta, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında 10,5 milyon avroluk yatırımla balık işleme ve paketleme tesisi oluşturuldu.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından yürütülen, Avrupa Birliği destekli proje kapsamında bazı kamu kurumları ile balıkçılık sektörü kuruluşları ortaklığında inşa edilen tesis tamamlandı.

Sinop Organize Sanayi Bölgesi'nde yaklaşık 20 dönüm alanda kurulan ve kısa süre içinde faaliyete alınması planlanan tesis, bölgedeki tüm küçük ve büyük ölçekteki balıkçılara hizmet verecek.

Sinop Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salim Akbaş, AA muhabirine, 2017 yılından itibaren yürütülen projenin büyük ölçüde tamamlandığını söyledi.

Akbaş, 3 bin ton balık depolama kapasiteli tesiste iki aşamalı uygulama gerçekleşeceğini belirterek, balıkçılık sektörü açısından çok önemli projenin hayata geçmesinin Sinop ve bölge adına sevindirici olduğunu anlattı.

Tesise balık alımlarının eylül ayından sonra başlamasını beklediklerini dile getiren Akbaş, "Bu tesis, Avrupa Birliği hibe programıyla 10,5 milyon avroluk maliyetle yapıldı. İşlemeden kastımız, özellikle büyük balıkların her türlü işlenmesi, kesilmesi, boyutlandırılmasına yönelik üretim bandımız var. Bir de herhangi işleme maruz kalmadan balığı ani şoklama yöntemiyle şoklayan soğuk hava depolarımız var." diye konuştu.

Tesiste iki bölümlü imalat olacağına işaret eden Akbaş, şu bilgileri verdi:

"Birisi, özellikle mayıs-haziran aylarında kafes balıkları dediğimiz somon balıklarının işlenmesi ve saklanmasıyla ilgili bir süreç. Türk somonu dediğimiz somon balığı şu an Avrupa, hatta dünya mutfaklarında aranır hale geldi. İkinci aşama ise avcı balıkçılığı dediğimiz hamsi, palamut ve diğer balıkların eylül ayından sonraki avlanma dönemlerinde katma değerlerinin yüksek olabileceği ürün haline getirilmesi durumu."

- Asıl amaç küçük balıkçılara hizmet vermek

Tesisin asıl yapım amacının küçük ölçekteki balıkçılara hizmet vermek olduğunu vurgulayan Akbaş, şunları kaydetti:

"Balığını muhafaza edemeyecek kim varsa, küçük balıkçılar başta olmak üzere isteyen herkes balığını burada muhafaza edecek. Tabii bu, fiyatı belli olmak kaydıyla. Kilo, gün ya da ton-yıl gibi belli bir rakam belirleyerek istediği süre kadar balığını işletmemizde muhafaza edebilecek. Ayrıca çok balığı olanlar işlenmesi isterlerse yine kilo bazında işleme tabi tutulacak. Paketleme sonrası isteyen balığını alıp gidebilecek, isteyen burada depolayabilecek. Burada asıl amaç küçük balıkçıların bu imkandan faydalanmalarını sağlamak."

Akbaş, tesiste belirli sürelerde ortalama 150 kişinin istihdam edileceğini sözlerine ekledi.​​​​​​​

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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