Sinop Atatürk Caddesi'nde binalarda cephe iyileştirme çalışması yapılıyor

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SİNOP (AA) - AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Atatürk Caddesi'ndeki Cephe Sağlıklaştırma Projesi'nin kente yeni bir çehre kazandıracağını söyledi.

Sinop'ta yürütülen Kent Meydanı Projesi'nin ardından, Atatürk Caddesi'ndeki cephe iyileştirme çalışmaları da başladı.

Maviş, Kent Meydanı Projesi ile tarihi dokuyu engelleyen tüm yapıların yıkıldığını, tarihi saat kulesinin de bulunduğu Sinop Kalesi'nin ihtişamlı görünüme kavuştuğunu belirtti.

Atatürk Caddesi'nde yer alan binaların uyumu için dış cephe iyileştirme çalışmaların başladığını anlatan Maviş, şunları kaydetti:

"Çalışmaların tamamlanmasıyla sahile inen Atatürk Caddesi, Sinop'un tarihine, kültürüne ve medeniyetine uygun hale getirilecek. Bu kapsamda Sinop'un güzelliğine güzellik katıyoruz. Meydan projemizin ardından, cephe iyileştirme çalışmalarını da başlattık. Atatürk Caddemizi Sinop'un tarihi dokusuna uygun şekilde çok daha güzel, çok daha estetik bir görünüme kavuşturacağız."





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