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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Boyabat ilk kez YKS'ye ev sahipliği yaptı

AA

Boyabat ilk kez YKS'ye ev sahipliği yaptı

SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde ilk kez yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öğrenciler ve veliler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Kaymakam Enver Yılmaz, beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan ile YKS'nin yapıldığı okulları gezerek öğrencilere başarı dileğinde bulundu.

Yılmaz, YKS'nin Boyabat ilçesinde ilk kez yapılmasının heyecanı ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "İlçede gerekli tüm tedbirleri aldık. Sınav saatleri arasında müzik, korna, anons gibi gürültülerin yaşanmaması bir gün öncesinden vatandaşlarımızı uyardık. Güzel bir sınav ortamı hazırladık diyebiliriz. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum." dedi.

Boyabat ilçesinde ilk gün yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına 7 binada 887 erkek 927 kız olmak üzere 1814 öğrenci katıldı.

Yarın ise Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavına 587 erkek, 638 kız öğrenci olmak üzere 5 binada toplam 1225 öğrenci, Yabancı Dil Testi (YDT) sınavına da 25 erkek, 35 kız olmak üzere 60 öğrenci katılacak.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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