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Sinop'ta leylek yavruları, sağlık kontrolünden geçirilip halkalandı

AA

Sinop'ta leylek yavruları, sağlık kontrolünden geçirilip halkalandı

SİNOP (AA) - Sinop'un Saraydüzü ilçesi Cuma Ovası'nda doğan leylek yavruları, sağlık kontrolünden geçirilip takibi için halkalandı.

Proje koordinatörlüğünü, yıllardır bölgede leyleklerle ilgili gözlem yapan Saraydüzü Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi Müdürü Orhan Okur ile Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Evrim Sönmez'in yaptığı ve geçen yıl başlatılan "Cuma Ovası'nda Leylek Popülasyonunun Araştırılması Projesi" kapsamında çalışmalar sürüyor.

Geçen yıl 54 leylek yavrusunun kayıt altına alındığı Cuma Ovası'nda bu yıl da yeni doğan 64 leylek yavrusu sağlık kontrolünden geçirilip halkalama çalışması gerçekleştirildi.

Doç. Dr. Sönmez, AA muhabirine, projenin 2023 yılı halkalama sürecinin sona erdiğini söyledi.

Ovada yoğun leylek popülasyonu bulunduğuna işaret eden Sönmez, "Yavru leyleklerin genel sağlık muayenelerini yaptık. Önümüzdeki yıllarda gelecekler mi, hangi yuvayı kullanacaklar, bununla birlikte üreme başarısı gibi faktörde takip ve değerlendirmelerde bulunacağız." dedi.

Projenin gerçekleşmesinde YEDAŞ'ın da desteği bulunduğunu belirten Sönmez, "YEDAŞ'ın desteğiyle 5 platform yuva da taktık. O yuvaları da takip edeceğiz. 2024 yılında platform yuvaları çoğaltmayı düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Orhan Okur ise geçen yıl 53 yuvadan 96 yavrunun Afrika bölgesine göç ettiğini belirlediklerini dile getirerek, "Bu yıl ilk leylek çiftleri 8 Mart'tan itibaren bölgemize geldi. Leyleklerin gelmesiyle 5 yuvaya yapay platform taktık. Leylekler yeni yuvalarını benimsedi ve yavruları da oldu." diye konuştu.

Bu yıl dört köyde 4 leylek yavrusunu halkaladıklarına dikkati çeken Okur, "Bu proje, planlamamıza göre 5 yıl devam edecek. Halkaladığımız leylekler kaç yıl sonra bölgemize gelecek, bunları takip edeceğiz. Bu yıl kaç yavru büyüyüp göç edecek, takibimizde olacak." diye konuştu.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Görevlisi Utku Duran ise bölgenin leyleklerin göç yolunda bulunmasından faydalanarak yuvalardaki yavruların popülasyonunu kontrol ettiklerini anlatarak, "Ekibimizle yavru leyleklerin genel sağlık muayeneleri yapılıyor. Bu sayede yavruların göç yolunda ne tür problemlerle karşılaştığı, popülasyonunda ne gibi değişiklikler olduğu da tespit edilmiş oluyor." dedi.

Halkalama çalışmasına Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Metin Çenesiz ve Prof. Dr. Sena Çenesiz, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Arzu Gürsoy Ergen, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bafra Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Öğretim Görevlisi Arif Cemal Özsemir de katıldı.

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