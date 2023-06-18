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Boyabat Belediyesi ve HAYTAP işbirliğiyle sahipsiz hayvanların tedavi ve bakımları yapıldı

AA

Boyabat Belediyesi ve HAYTAP işbirliğiyle sahipsiz hayvanların tedavi ve bakımları yapıldı

SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ile Boyabat Belediyesinin işbirliğiyle sahipsiz hayvanların tedavi ve bakımları yapıldı.

Boyabat ilçesi Daylı köyü mevkindeki Boyabat Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'nda Boyabat Belediyesi ve HAYTAP gönüllüleri işbirliğiyle 73 köpeğin muayeneleri ve var olan sağlık sorunları tedavi edilip kısırlaştırma operasyonu geçekleştirildi. Ayrıca barınaktaki 30 yavru köpeğin de muayene ve aşılamaları yapıldı.

Boyabat Belediye Başkanı Hüseyin Coşar, yaptığı açıklamada, göreve geldikleri günden itibaren sahipsiz hayvanları korumak amacıyla kendi imkanları ölçüsünde bir barınak inşa ettiklerini belirterek, "HAYTAP yetkilileriyle görüşüp bir protokol imzaladık. Kendileri bize yardımcı olacaklarını ifade ettiler. Üç gün boyunda ilçemizde olan yetkili arkadaşlar gerekli operasyonu yapmak suretiyle bize hizmet verdiler. Kendilerine şehrimiz adına teşekkür ediyorum. Bundan sonra da kendileriyle çalışmalarımız devam edecek. Eğer kabul ederlerse ileriki zamanlarda ilçemizdeki 104 köyümüzdeki sokak hayvanlarının da bakım ve kısırlaştırılması hakkında desteklerini bekliyoruz. Biz belediye olarak üzerimize düşen her sorumluluğu imkanlarımız ölçüsünde yerine getirmeye hazırız. Hiçbir hayvanımızın sürüne sürüne ölmesini istemiyoruz. Onların daha iyi ortamda, yaşam kalitelerini yükselterek ömürlerini sürdürmesini istiyoruz. HAYTAP gönüllüsü arkadaşlarımız, veteriner arkadaşlarımız ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

HAYTAP gönüllüsü veteriner hekim Doğuş Özdil de "HAYTAP ekibi olarak geçen hafta Erfelek ilçesinde çalışmaya başladık. Üç gündür de Boyabat'tayız. İhtiyaç doğrultusunda gidebileceğimiz yerleri belirleyip kısırlaştırma operasyonlarımızı gerçekleştiriyoruz. Çalışmalarımız sadece kısırlaştırma operasyonuyla kalmıyor. Tırnak bakımlarından diş temizliklerine kadar, mantar (uyuz) tedavilerini yapıyoruz. Bundan sonra da düşüncemiz biraz daha yaygınlaşıp daha da büyüyerek bütün Türkiye'de istediğimiz oranda kısırlaştırmaları yapabilmek. Aynı zamanda belediyelerimizin de hem imkanları doğrultusunda hem de personeli doğrultusunda bazı eksiklikleri varsa, birliktelik içinde tamamlayabilmek. Başkanıma da bize sundukları imkanlar için teşekkür ediyorum." diye konuştu.




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