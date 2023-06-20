Sinop'ta iskorpit, kilogramı 300 liradan alıcı buluyor

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SİNOP (AA) - Sinop'ta avlanan iskorpit, tezgahlarda kilogramı 300 liradan satılıyor.

Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Namık Ünlü, AA muhabirine, iskorpitin dış yapısının zehirli ancak içinin çok lezzetli olduğunu söyledi.

Bölgede son günlerde bol miktarlarda iskorpit avlandığına işaret eden Ünlü, "Balıkçılarımız tarafından temizlenen iskorpit balıkları tezgahlarımızı süslemeye başladı. Bugünler iskorpitin tam mevsimi. İskorpit balığının buğulaması, tavası ve şişi çok lezzetli oluyor. Genelde lokantalar tarafından tercih ediliyor." dedi.

İskorpitte mevsimi olması dolayısıyla yaşanan bolluğun temmuzun ilk haftasına kadar sürmesini umduğunu dile getiren Ünlü, "İskorpitin kilogramı 300 liradan alıcı buluyor. Temizlenmişinde ise kilogram fiyatı 400 liraya kadar çıkıyor. Eskiden dikenlerinin zehirli olması nedeniyle ağlara takıldığında balıkçılar tekrar denize atardı. Son 15-20 yıldır tezgahlarda vazgeçilmez bir balık türü oldu." ifadelerini kullandı.



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