Boyabat'tan kurbanlık sevkiyatı başladı

Yine arazi kavgası yine kurşun yağdı!

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SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinden diğer illere kurbanlık sevkiyatı başladı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Usta, AA muhabirine, ilçelerinde 28 işletmede kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapıldığını söyledi.

Gerekli laboratuvar kontrollerinin ardından kurbanlıkların diğer illere sevklerinin başladığını vurgulayan Usta, "Şu ana kadar 354 büyükbaş kurbanlık tırlarla yola çıkmış olup, sevk işletmeleri arife gününe kadar devam edecek. Toplamda 1311 büyükbaş kurbanlık Trakya bölgesine ulaşmış olacak. Tüm besicilerimize bereketli kazançlar diliyorum." diye konuştu.









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