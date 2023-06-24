Sinop'ta turizm sektörü "bayram" yapmaya hazırlanıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİNOP (AA) - GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - Tarihi yapıları, milli parkları ve sahip olduğu uzun ve temiz sahilleriyle Türkiye'nin önemli turizm merkezleri arasında gösterilen Sinop'ta, Kurban Bayramı tatili öncesi konaklama tesislerindeki doluluk oranı yüzde 80'leri buldu.

Geçmiş yıllarda bayram tatilleri süreçlerinde binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan kentte, turizm sektörü Kurban Bayramı tatili heyecanını yaşıyor.

Kurban Bayramı tatili döneminin başlamasına kısa bir süre kala kentteki konaklama tesislerindeki doluluk oranı her geçen gün artıyor.

​​​​​​​İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Süren, AA muhabirine, Kurban Bayramı tatili ve yaz sezonu boyunca kentin yoğun ziyaretçi akınına uğrayacağını öngördüklerini söyledi.

Müdürlük olarak tüm hazırlıklarını yaptıklarını belirten Süren, şunları aktardı:



"Şimdiden otellerimiz, konaklama tesislerimizdeki doluluk oranları yüksek seviyelere ulaştı. Bunu seyahat acentelerinin talepleri ve planlamalarından tahmin ediyorduk. Geçen yıl Kurban Bayramı tatili sürecinde sadece merkez ilçeye 450 bin araç girişi olduğunu tespit etmiştik. Bunu günübirlik ziyaretçilerle yaklaşık bir milyon kişi olarak deklare etmiştik. Bundan daha fazlasını bu tatil sürecinde bekliyoruz."

- "Güzel bir yaz sezonu geçireceğimize dair umutluyuz"

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Saim Gürbüz de Sinop olarak Kurban Bayramı'nı yaz sezonu açılışı olarak gördüklerini dile getirdi.

Kentteki tüm tesislerin ve plajların ziyaretçilerini ağırlamaya hazır olduğunu vurgulayan Gürbüz, aldıkları bilgiye göre tesislerdeki doluluk oranının yüzde 80'in üzerine çıktığını belirtti.

Hala müsait ve boş tesis bulunduğuna işaret eden Gürbüz, kente gelmeyi düşünen ziyaretçilerden sıkıntı yaşamamaları adına rezervasyon yaptırmalarını rica ettiklerini aktardı.

Gürbüz, hava şartlarının düzelmesiyle yaz sezonuna yönelik rezervasyonların artmasını beklediklerinin altını çizerek, "Havaların ısınmasıyla rezervasyonlar yaz için artacak. Kentimiz yoğun bir turizm sezonu geçirecektir diye düşünüyorum. Zaten yatak, otel, restoran sayımız çok fazla olmadığı, butik bir kent olduğumuz için işletmecilerim adına turizm anlamında bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. O açıdan sektör olarak güzel bir yaz sezonu geçireceğimize dair umutluyuz." diye konuştu.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.