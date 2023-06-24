Sinop'ta bir gelin tartıştığı kayınvalidesini bıçakla öldürdü, görümcesini yaraladı

SİNOP (AA) - Sinop'un Ayancık ilçesinde bir gelin, tartıştığı kayınvalidesini bıçaklayarak öldürdü, görümcesini yaraladı.
İlçeye bağlı Büyükpınar köyünde N.Y. ile kayınvalidesi E.Y. ve görümcesi M.Y. arasında ailevi sorunlar nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine gelin N.Y, kayınvalidesi ve görümcesini bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine köye giden sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan E.Y. yolda hayatını kaybetti.
M.Y. ise kaldırıldığı Ayancık Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Samsun'daki başka bir hastaneye sevk edildi.
Olayın ardından N.Y. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.