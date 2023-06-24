Sinop'ta avlanan yengeçler, kilogramı 75 liradan satılıyor

SİNOP (AA) - Sinop'ta havaların ısınmasıyla bol miktarda avlanan yengeçler, balıkçı tezgahlarında kilogramı 75 liradan satışa sunuluyor.

Kentte balıkçılık yapan Erdoğan Doğan, AA muhabirine, balıkçılar tarafından avlanan yengeçlerin protein ve mineral bakımından zengin olmasıyla rağbet gördüğü söyledi.

Haziran ayında başlayan yengeç bolluğunun eylül ayına kadar devam etmesini beklediklerini dile getiren Doğan, "Yengeçler genellikle iskorpit ağlarına takılıyor. Balıkları yemek için ağlara gelen yengeçler balıklarla tutulmuş oluyor. Yengecin sadece mahmuzları yeniyor, gövde kısmı atılıyor. İri mahmuzu olan yengeç daha makbul. Karides gibi beyaz etli, güzel bir tadı var. Tezgahta yengecin kilosunu ortalama 75 liradan satıyoruz." dedi.





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