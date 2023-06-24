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Ayancık Film Festivali sürüyor

AA

Ayancık Film Festivali sürüyor

SİNOP (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Ayancık Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen 2'nci Ayancık Film Festivali, devam ediyor.

Eski Ayancık cezaevi, Ayancık Meslek Yüksekokulu Şehit Ömercan Açıkgöz Konferans Salonu ve Sinop Belediyesi Sebahattin Ali Kültür Merkezi'nde 25 Haziran'a kadar sürecek festivalde 157 eserin gösterimi gerçekleştiriliyor.

Ayancık Kültür Merkezi'nde TRT'nin "Elif ve Arkadaşları Kapadokya" filminin gösterimi yapıldı, ardından filmin maskotlarının katılımıyla etkinlik düzenlendi.

Programların ardından eski cezaevi bahçesine kurulan dev ekran ile açık hava sineması etkinliği yapıldı.

Festival Başkanı İzzet Arslan, sinemanın bulunmadığı şehirde vatandaşların sinemayla buluştuğunu belirterek, "Eskiden birkaç sineması olan bu şehirde şu an hiç sinema yok." dedi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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