Sinop'taki merkezde 5 yılda 991 yaban hayvanı tedavi edildi

SİNOP (AA) - GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - Sinop'ta Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde 2018'den bugüne 991 yaban hayvanı tedavi edildi.

Kentte, Tarım ve Orman Bakanlığınca 100 dönümlük arazide kurulan Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi, yaralı ve yardıma muhtaç hayvanların hayata tutunmalarına yardımcı oluyor.

Sinop, Kastamonu, Bartın, Zonguldak ve Karabük'e hizmet veren merkez, ihtiyaç halinde ülkenin farklı yerlerinden yaban hayvanlarına da kapılarını açıyor.

Merkezde veteriner hekimlerce tedavileri yapılan hayvanlar, sağlıklarına kavuşmalarının ardından tekrar doğaya salınıyor.

Merkezde bugüne kadar görevli veteriner hekimlerce değişik zamanlarda tedavileri tamamlanan ayı, yılan, kartal, peçeli baykuş, karaca, puhu gibi yaban hayvanları rehabilite süreçleri sonrası doğal yaşamla buluşturuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürü Orhan Çatalçam, AA muhabirine, 2018 yılından bu yana hizmet veren merkezin yaralı ve yardıma muhtaç tüm yaban hayvanlarına ev sahipliği yaptığını söyledi.

İki veteriner hekimin görev yaptığı merkezde birçok hayvanın sağlığına kavuşturulduğunu vurgulayan Çatalçam, şöyle devam etti:

"Burada sadece Sinop'tan değil bölge müdürlüğümüze bağlı illerden gelen yaban hayvanlarının tedavileri yapılıyor. Talep halinde diğer illerden gelen yaban hayvanları da tedavileri yapılarak sağlıklarına kavuşturulduktan sonra tekrar doğaya salınmaktadırlar. Burada her türlü altyapıya sahibiz. Her türlü cerrahi operasyon yapılabilmekte. Hizmete girdikten sonra bugüne kadar 991 yaban hayvanının tedavisi burada sağlandı. Bu yıl içinde de 59 yaban hayvanının tedavisi yapılarak tekrar doğal yaşam alanlarına salınmış durumda."

Merkezde şu an itibarıyla tedavi süreçleri devam eden yaban hayvanlarının da bulunduğunu aktaran Çatalçam, "İki kartalımız var. 3 şahin ve 6 da peçeli baykuşumuz bulunuyor. Yine karaca, leylek ve martı gibi yaralı hayvanlarımızın tedavi ve bakım süreçleri devam ediyor." dedi.

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