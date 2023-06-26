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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2. Ayancık Film Festivali sona erdi

AA

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Ayancık Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen 2'nci Ayancık Film Festivali, ödül töreniyle sona erdi.

2. Ayancık Film Festivali sona erdi

SİNOP (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Ayancık Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen 2'nci Ayancık Film Festivali, ödül töreniyle sona erdi.

Festivalin son gününde oyuncu Çetin Altay, Ayancık Kültür Merkezi'nde düzenlenen gösteriyle seyircilerle buluştu. Ardından festival boyunca gösterime sunulan 157 film arasından ödüle layık görülenler açıklandı.

Jürinin değerlendirmesi sonucunda en iyi kurmaca film "Adres", en iyi belgesel film "Hatice", belgesel kategorisinde Ayancık Özel Ödülü "Heyamola", 100. Yıl Cumhuriyet Ödülü "Kim Mihri", kurmaca film kategorisinde ise Jüri Özel Ödülü "Bahçeler Put Kesildi" seçildi.

Daha sonra ödül töreni gerçekleştirildi.

Festival Başkanı İzzet Arslan, bu yıl geçen yıla göre daha fazla etkinlik gerçekleştirildiğini belirterek, "Açık hava sineması, Ayancık tarihinde ilk defa festivalde gerçekleştirildi. Çocuk etkinlikleri vardı. Bu sayede 7'den 70'e hepsini mutlu edecek bir festival gerçekleştirdik. Umarım bu enerjiyle uzun yıllar festivalimiz devam eder." dedi.

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