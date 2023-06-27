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Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nin bazı bölümleri ziyarete açıldı

AA

Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nin bazı bölümleri ziyarete açıldı

SİNOP (AA) - Avrupa Birliği'nin desteğiyle Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen restorasyon çalışmaları tamamlanan Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nin bazı bölümleri ücretsiz olarak vatandaşların ziyaretine açıldı.

Tarihi yapıda Temmuz 2020'de başlatılan restorasyon çalışmaları sona erdi ve cezaevinin bazı bölümleri bugün itibarıyla kapılarını açtı.

Bayram tatilini Sinop'ta geçirmek için il dışından gelen vatandaşlar ile kent sakinleri, tarihi cezaevinin ziyarete açılan bölümlerinde yoğunluk oluşturdu.

Söz konusu bölümler, ikinci bir duyuruya kadar ücretsiz olarak gezilebilecek.

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