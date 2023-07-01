Sinop'ta kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

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SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde inşaat malzemesi yüklü kamyonun devrilmesi sonucu, biri ağır 2 kişi yaralandı.

Ahmet Çakır'ın kullandığı 67 EC 295 plakalı kamyon, Sinop-Boyabat kara yolu Bektaş köyü mevkisinde yol kenarındaki ağaçlık alana devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince bir saatlik çalışma sonucu çıkarıldı.

Ağır yaralanan sürücü ile araçta bulunan Sami Kaim, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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