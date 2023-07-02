Boyabat'ta 17. Gündüzlüler Yayla Şenliği düzenlendi

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SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde 17. Gündüzlüler Yayla Şenliği gerçekleştirildi.

Gündüzlüler Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından organize edilen şenlikte açık artırma usulüyle keşkek ağası seçilip, misafirlere keşkek ikram edildi.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin kararlılıkla geleceğe doğru yürüdüğünü, gelecek yüzyılın Türkiye'nin yüzyılı olacağını söyledi.

Ay yıldızlı bayraklar altında gerçekleştirilen güzel şenlikleri gelecek nesillere miras bırakarak, kültür ve gelenekleri sonsuza kadar yaşatacaklarını dile getiren Maviş, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hepinizin mübarek Kurban Bayramı'nı bir kez daha kutluyorum. Allaha emanet olun." dedi.

Kaymakam Enver Yılmaz ise geleneklerin yaşatılması gerektiğini vurguladı.

Nazmi Uçar, 102 bin lira vererek, 17. Gündüzlüler Yayla Şenliği'nin keşkek ağası seçildi.

Şenlik, yöresel davul zurna ekibi ve müzikler eşliğinde oyunlar oynanıp halayların çekilmesiyle sona erdi.





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