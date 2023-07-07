BM Bağımsız Denetleme Ofisi heyeti Boyabat'ta incelemelerde bulundu

SİNOP (AA) - Birleşmiş Milletler Bağımsız Denetleme Ofisi Türkiye Stratejisi ve Planlaması Değerlendirme heyeti, Sinop'un Boyabat ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığının devam eden projeleri kapsamında incelemelerde bulundu.

Ömerköy, Cemalettin ve Bağlıca köylerindeki çiftçileri ziyaret eden heyet, ardından canlı hayvan pazarında inceleme gerçekleştirdi.

Heyet, burada İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinde çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İçe Tarım ve Orman İlçe Müdürü Murat Usta, gazetecilere, ilçelerinde Bakanlık destekli ki ayrı proje bulunduğunu söyledi.

Heyetin, projelerin yürütüldüğü alanlarda inceleme yaptığını anlatan Usta, "Boyabat ilçemizde makine ekipman alımları ile çadır ahır yapımı projesinden yararlanan Ömerköy, Cemalettin ve Bağlıca köylerindeki çiftçiler heyetimiz tarafından ziyaret edildi. Yine 1500 hayvan kapasiteli canlı hayvan pazarını gezerek inceleme yaptılar. Veteriner hekimlerimizle görüş alışverişinde bulundular." dedi.