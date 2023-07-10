SİNOP (AA) - Sinop'un Türkeli ilçesinde kaybolan yaşlı adam, jandarma ekiplerince bulundu.

İlçeye bağlı Gündoğdu köyünde yaşayan 85 yaşındaki Muzaffer Özçelik, mantar toplamak için evinden ayrılarak ormanlık alana gitti.

Özçelik'ten bir daha haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Ekiplerce yapılan arama çalışmaları sonucu Özçelik, ormanlık alanda bulundu.

Sağlık ekiplerince herhangi bir sağlık sorunu olmadığı tespit edilen yaşlı adam, ailesine teslim edildi. ​​​​​​​