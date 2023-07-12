Binlerce yıllık mozaikler bulunan Balatlar Yapı Topluluğu'nda yeni sezon kazısı başladı

SİNOP (AA) - GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - Sinop'ta, geçmiş yıllarda yapılan çalışmalarda binlerce yıllık döşeme mozaikler ile farklı dönemlere ait çok sayıda tarihi eserin gün yüzüne çıkarıldığı Balatlar Yapı Topluluğu'nda yeni sezon kazı çalışmalarına başlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Tarih Kurumunun katkılarıyla yürütülen Balatlar Yapı Topluluğu kazısında, geride kalan 13 yıllık sürede 1600 yıllık döşeme mozaiklerin yanı sıra hamam, kilise kalıntıları ile heykel parçalarına ulaşıldı.

Geçen yıl bir kısmı restore edilerek sergilenmeye hazır hale getirilen eserlerin kalanlarının da bu kazı sezonunda restore edilmesi planlanıyor.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve Balatlar Yapı Topluluğu Kazı Başkanı Prof. Dr. Gülgün Köroğlu, AA muhabirine, 14 yıl önce çok az bölümü görünen harabe durumdaki bir yapıyı kültürel bir miras haline getirdiklerini söyledi.

Bundan dolayı geride kalan 13 yıllık kazı sürecinin çok başarılı geçtiğini vurgulayan Köroğlu, yeni kamulaştırmalar gerçekleşmediği için kazı sınırlarının artık son bölüme yaklaştığını dile getirdi.

- "Anadolu'da bu tarz önemli villa tarzı mozaikler çok sayıda değil"

Bu sezon ana hedeflerinin mevcut kazı alanındaki mimarileri ve mozaikleri restore etmek olduğuna işaret eden Köroğlu, şunları söyledi:

"En son geçen yıl çok önemli bir buluntu ele geçti. Klasik döneme ait bir çakıl taşı mozaik döşeme bulduk. Burası bir evin erkeklerin yemek yediği bölümü. Onun etrafını temizleyip ortaya çıkarıp restorasyonunu yapacağız. Anadolu'da bu tarz önemli villa tarzı mozaikler çok sayıda değil. O açıdan Sinop çok şanslı. Yine erken Bizans dönemi mezar mozaiklerimiz var. Onların restoreleri tamamlandı. İnşallah onların üzerine koruyucu çatı ve gezi yolları yapılacak. Onarım ve restorasyon çalışmalarımız bu şekilde devam edecek."

Köroğlu, yaptıkları kazının bilimsel açıdan birçok döneme ışık tuttuğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Burada klasik ve Helenistik dönemin yapı kalıntıları var. Onları belirledik. Devasa imparatorluk hamamının bölümlerini belirledik. Sonra Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde kentin önemli kiliselerinin burada bulunduğunu belirledik. Kent tarihi ile paralel giden bir yapılaşma var, onları ortaya çıkardık. Tabii tarihsel açıdan çok önemli. Biz sadece tarih kitaplarında görüyorduk bu tarz tabakalaşmayı. Hangi kültürler gelmiş geçmiş, onların kalıntılarını bulduk. O anlamda çok önemli. Ekip üyesi arkadaşlarım çok kaliteli yayımlar yapmaya başladı. Onlar sayesinde de tanıtılmaya başlandı dünyadaki ve Türkiye'deki bilim alanlarında."