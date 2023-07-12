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        Sinop'ta yeni aldığı motosikletiyle dereye yuvarlanan sürücü öldü

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        Giriş: 12.07.2023 - 13:48
        Sinop'ta yeni aldığı motosikletiyle dereye yuvarlanan sürücü öldü

        SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde dereye devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        İlçeye bağlı Dodurga köyünde İsmail Erol'un (67) kullandığı plakasız motosiklet Kavakönü mevkisinde dereye devrildi.

        Çevrede hayvan otlatan çobanların haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erol, buradaki müdahalenin ardından sevk edildiği Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde kurtarılamadı.

        Erol'un motosikleti bir hafta önce satın aldığı ve kullanmayı öğrenmek amacıyla köyde sürüş yaptığı öğrenildi.

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