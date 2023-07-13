Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Türkeli'de altyapı çalışmaları devam ediyor

        Sinop'un Türkeli ilçesinde belediye tarafından yürütülen altyapı çalışmaları devam ediyor.

        AA txt
        Giriş: 13.07.2023 - 12:56
        Türkeli'de altyapı çalışmaları devam ediyor

        SİNOP (AA) - Sinop'un Türkeli ilçesinde belediye tarafından yürütülen altyapı çalışmaları devam ediyor.

        Çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Veysel Şahin, gazetecilere, ilçenin 40 yıl önce yapılmış altyapısını yenilediklerini söyledi.

        Çalışmaların hızlı şekilde sürdüğüne işaret eden Şahin, "Altyapı çalışmaları aralıksız devam ediyor. İlçemizin geleceği olan bu projeyi yüklenici firma ile koordineli şekilde yürütüyoruz. Bu çalışmalar sürecinde kısmi olarak su kesintisi ve bazı yolların kısmi olarak trafiğe kapanması gibi durumlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Bizlere sabır ve anlayış gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Sinop'ta Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen mozaik bulundu
        Sinop'ta Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen mozaik bulundu
        Sinop´ta 40 yıllık gelenek devam etti
        Sinop´ta 40 yıllık gelenek devam etti
        Mete Belovacıklı'nın annesi son yolculuğuna uğurlandı
        Mete Belovacıklı'nın annesi son yolculuğuna uğurlandı
        Sinop'ta prefabrik ev, heyelanda hasar gördü
        Sinop'ta prefabrik ev, heyelanda hasar gördü
        Sağanak sonrası elektriği kesilen köylere askeri helikopterle jeneratör ulaştırıldı
        Sağanak sonrası elektriği kesilen köylere askeri helikopterle jeneratör ulaştırıldı
        Selde mahsur kalan evcil hayvanlar kurtarıldı
        Selde mahsur kalan evcil hayvanlar kurtarıldı