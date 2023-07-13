Türkeli'de altyapı çalışmaları devam ediyor

SİNOP (AA) - Sinop'un Türkeli ilçesinde belediye tarafından yürütülen altyapı çalışmaları devam ediyor.

Çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Veysel Şahin, gazetecilere, ilçenin 40 yıl önce yapılmış altyapısını yenilediklerini söyledi.

Çalışmaların hızlı şekilde sürdüğüne işaret eden Şahin, "Altyapı çalışmaları aralıksız devam ediyor. İlçemizin geleceği olan bu projeyi yüklenici firma ile koordineli şekilde yürütüyoruz. Bu çalışmalar sürecinde kısmi olarak su kesintisi ve bazı yolların kısmi olarak trafiğe kapanması gibi durumlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Bizlere sabır ve anlayış gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.