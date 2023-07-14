Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

SİNOP (AA) - Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde üç adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ile birer tabanca ve tüfek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, bir zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.