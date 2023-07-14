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        Panama bandıralı kruvaziyer "Astoria Grande" 850 yolcusuyla Sinop'a geldi

        Rusya'nın Soçi limanından hareket eden Panama bandıralı kruvaziyer "Astoria Grande", İstanbul'un ardından bu yıl 6'ncı kez Sinop Limanı'na demirledi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 12:42
        Panama bandıralı kruvaziyer "Astoria Grande" 850 yolcusuyla Sinop'a geldi

        SİNOP (AA) - Rusya'nın Soçi limanından hareket eden Panama bandıralı kruvaziyer "Astoria Grande", İstanbul’un ardından bu yıl 6'ncı kez Sinop Limanı'na demirledi.

        Türkiye'de İstanbul’dan sonra ikinci durağı Sinop olan Astoria Grande, 850 yolcusuyla bir gün limanda demirli kalacak.

        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri ile turizm acentelerinin görevlilerince karşılanan gemi yolcuları, burada kaldıkları süre zarfında kentin tarihi ve turistik yerlerini gezecek.

        Astoria Grande'nin Sinop'un ardından Soçi'ye hareket edeceği öğrenildi.

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