Panama bandıralı kruvaziyer "Astoria Grande" 850 yolcusuyla Sinop'a geldi Rusya'nın Soçi limanından hareket eden Panama bandıralı kruvaziyer "Astoria Grande", İstanbul'un ardından bu yıl 6'ncı kez Sinop Limanı'na demirledi.

SİNOP (AA) - Rusya'nın Soçi limanından hareket eden Panama bandıralı kruvaziyer "Astoria Grande", İstanbul’un ardından bu yıl 6'ncı kez Sinop Limanı'na demirledi.

Türkiye'de İstanbul’dan sonra ikinci durağı Sinop olan Astoria Grande, 850 yolcusuyla bir gün limanda demirli kalacak.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri ile turizm acentelerinin görevlilerince karşılanan gemi yolcuları, burada kaldıkları süre zarfında kentin tarihi ve turistik yerlerini gezecek.

Astoria Grande'nin Sinop'un ardından Soçi'ye hareket edeceği öğrenildi.