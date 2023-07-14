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        Sinop'un Gerze ilçesinde 15 Temmuz şehitleri anısına fidan dikildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 14:21
        Sinop'un Gerze ilçesinde 15 Temmuz şehitleri anısına fidan dikildi

        SİNOP (AA) - Sinop'un Gerze ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz şehitleri anısına fidan dikimi gerçekleştirildi.

        Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Yenikent mevkisinde 15 Temmuz şehitleri adına oluşturulan hatıra ormanında gerçekleştirilen programda çam fidanları toprakla buluşturuldu.

        Gerze Kaymakamı Tekin Dündar, burada yaptığı konuşmada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, devletin kurumlarının içine yuvalanmış terör şebekesinin Türk milletinin araçları, silahları ve imkanlarıyla Türk milletine darbe vurmaya kalkıştığını belirterek, "İlk defa yaşamıyordu devlet darbeyi, ihaneti ama en acı tarafı çok sinsi olması. Bu kadim coğrafya, bu kadim devlet, bu aziz millet maalesef tarih boyunca mücadele ederek geldi bu günlere. Çünkü bu coğrafya sıradan bir coğrafya değil, bu millet sıradan bir millet değil. Dünyanın gözünün üstünde olduğu bir coğrafyada yaşıyoruz. 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit olan 251 vatan evladına Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

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