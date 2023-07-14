Sinop'ta "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" konulu fotoğraf sergisi açıldı

SİNOP (AA) - Sinop Üniversitesi, 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti ve Anadolu Ajansı işbirliğiyle "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Uğur Mumcu Meydanı'nda, 15 Temmuz darbe girişimin 7. yılı dolayısıyla açılan sergide, AA muhabirlerinin FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu gün ve sonrasında çektiği karelerin yanı sıra kentte görev yapan yerel medya temsilcilerince çekilen bazı fotoğraflar yer aldı.

Vali Erol Karaömeroğlu, serginin açılışında yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016 gecesi ülke tarihinin en acımasız, hain ve alçak darbe girişiminin yaşandığını söyledi.

Milletin o karalık gecede hem tüm dünyaya demokrasinin nasıl savunulduğunu hem de bu toprakların hiçbir güç tarafından işgal edilemeyeceğini gösterdiğini vurgulayan Karaömeroğlu, şöyle konuştu:

"Tarihi boyunca kanıyla, canıyla, yüksek cesareti ve kahramanlıklarıyla, içeride ve dışarıda hiçbir düşmana fırsat vermeyen aziz milletimiz, bu hain darbe girişimine de aynı cesaret ve kahramanlıkla geçit vermemiştir. Milletimiz hiçbir hain planın veya onların maşalarının karşısında boyun eğmeyeceğini, kanı ve canı pahasına göstermiştir."

Karaömeroğlu'nun konuşmasının ardından sergi, vatandaşların izlenimine sunuldu.

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