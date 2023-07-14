Boyabat'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit yakınları ve gazilerle aileleri onuruna yemek düzenlendi.

Kaymakamlık salonunda şehit yakınları ve gazilerle aileleri onuruna Kaymakam Enver Yılmaz tarafından yemek verildi.

Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'da vatanlarına kastedildiğini belirterek, "Millet olarak vatanımızı savunmak amacıyla bir ve beraberlik içinde üzerimize düşen görevi yaptık. Vatanı sevmek fedakarlık ister, fedakarlığın karşılığı da büyüktür. Bir toprak parçasını vatan yapmak çok önemlidir. Bunun için kanlarını veren, vatanımızı bize emanet eden kahraman şehitlerimize şükranlarımızı sunuyor, rahmetle, saygıyla anıyoruz. Onların kıymetli ailelerinin ellerini ayrı ayrı öpüyoruz." dedi.

Programa Belediye Başkanı Hüseyin Coşar, Boyabat Cumhuriyet Başsavcı Vekili Gizem Güçtekin Kutu, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Çağrı Alperen, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ramazan Baran, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Şeref Kutu da katıldı.