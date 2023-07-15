Boyabat'ta şehit mezarları ziyaret edilerek dua edildi

SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit mezarları ziyaret edildi.

Kaymakam Enver Yılmaz ve beraberindekiler, ilçe şehitliğini ziyaret etti. Burada bulunan şehit mezarlarına karanfil bırakan Yılmaz ve beraberindekiler, dua etti.

Yılmaz, diğer şehit mezarlarını da ziyaret etti.

Programa Belediye Başkanı Hüseyin Coşar, Boyabat Cumhuriyet Başsavcı Vekili Gizem Güçtekin Kutu ile diğer ilgililer katıldı.