6. Berkay Akbaş Sokak Basketbolu Turnuvası başladı

SİNOP (AA) - İstanbul Beşiktaş'ta 10 Aralık 2016'daki terör saldırısında hayatını kaybeden 19 yaşındaki fıp fakültesi öğrencisi Mustafa Berkay Akbaş anısına bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Mustafa Berkay Akbaş Sokak Basketbolu Turnuvası" başladı.

Sinop Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Barış Manço Parkı'nda organize edilen turnuvaya 7 ilden 42 takım katılıyor.

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, turnuvanın açılışında yaptığı konuşmada, sokak basketbolunu Mustafa Berkay Akbaş adına daha da büyüteceklerini belirterek, "Berkay'ın ölümünden sonra ailesinin yüzlerce evladı oldu. Farklı illerden gelen evlatlarımız da onların evlatları oldu." dedi.

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan da Mustafa Berkay Akbaş'sız 7 yıl geçtiğini dile getirerek, "Yaşasaydı aramızda tıp doktoru olarak insanlığa hizmet edecekti. Maalesef onu bir terör saldırısında kaybettik. Onun anısına düzenlenen turnuvada gördüm ki Berkay'ın ardından binlerce Berkay'ımız oldu." diye konuştu.

Mustafa Berkay'ın babası, Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salim Akbaş ise sporun güzelliğini paylaşmak için bir araya geldiklerine işaret ederek, "Spor camiasında Sinop'ta güzel işler başarılıyor. Burada bulunan kardeşlerimiz yeni dostluklar, yeni arkadaşlıklar kurup buradan mutlu şekilde ayrılacak. Buranın kazananı dostluk, kardeşlik ve barış oluyor. Bu nedenle emeği geçen herkese ve sporculara teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Açılışta Mustafa Berkay Akbaş'ın fotoğrafının bulunduğu yaş pasta kesildi. Daha sonra turnuvada, Mustafa Berkay Akbaş'ın Fenerbahçe taraftarı olması ve kulübün 1907 yılında kurulması dolayısıyla ilk müsabaka saat 19.07'de başladı.

Turnuvaya Sinop Vali Yardımcısı Ali Osman Bulat, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon ile Mustafa Berkay Akbaş'ın annesi Zeynep Akbaş, arkadaşları, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Müsabakaların finali, 21 Temmuz'da oynanacak.