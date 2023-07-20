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        Ayancık'ta Yunanistan Kültür Gecesi etkinliği gerçekleştirildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 12:33
        Ayancık'ta Yunanistan Kültür Gecesi etkinliği gerçekleştirildi

        SİNOP (AA) - Sinop'un Ayancık ilçesinde "Ace Of Cups Projesi" kapsamında Yunanistan Kültür Gecesi etkinliği gerçekleştirildi.

        İlçe sahilinde yapılan etkinliğe Bulgaristan, Yunanistan, Gürcistan ve Türkiye’den 42 gönüllü katıldı.

        Etkinlikte Türkçe ve Yunanca şarkılar seslendirilerek, Yunanistan'ın yöresel yiyecek ve içecekleri katılımcılara ikram edildi.

        Etkinlik, Türkiye ve Yunanistan bayrakları açılarak hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle soma erdi.

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